Femmes de Mimi 2024 : « Macky Sall arrête de transformer les femmes députés de Benno en insulteuses publiques ! »

« Le Sénégal est cité partout dans le monde pour la forte représentation des femmes à l’Assemblée nationale, ce qui n’est que justice puisqu’elles représentent 51 % de la population totale de notre pays. Mais le président de Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall, qui gère directement le groupe parlementaire porte en ce moment atteinte à cet acquis démocratique en présentant les femmes députés sous des traits peu flatteurs », soutiennent les femmes de Mimi 2024.



A les en croire, les comportements déplorables de certaines de ces députées du camp présidentiel salissent l’image des femmes en politique « alors que des progrès notables ont été notés dans l’évolution des femmes dans toute la société. »



Et les femmes de Mimi 2024 de rappeler que ces femmes et jeunes filles « sont plus nombreuses au concours de l’entrée en sixième, elles se signalent aussi bien dans les concours internationaux de lecture du Coran que dans la présentation de thèses de doctorat scientifique. Que le Président Macky, qui a abrité le sommet de la masculinité positive, respecte les conclusions de ces assises et arrête de transformer ses femmes-députés en insulteuses professionnelles. Leurs comportements sont aux antipodes de ceux de nos braves soeurs et mères qui se battent au quotidien dans la dignité et le respect pour leur famille et leur pays. »



Que ces femmes « Mimistes » prennent donc garde à la réaction des députées insulteuses !

Le Témoin