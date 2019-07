Ferdinand Coly «je ne suis pas convaincu par le jeu des Lions » Ferdinand Coly est de ceux qui sont restés sur leur faim, malgré la finale disputée et perdue face à l’Algérie à la Can 2019 par le Sénégal. L’ancien latéral droit des Lions estime que le jeu du jeu du Sénégal reste à parfaire.

«On peut supposer qu’il est fatigué. Certains diront aussi que l’équipe a peut-être besoin d’un nouveau discours, d’une nouvelle méthode. Personnellement, et je ne suis pas le seul à le penser, je ne suis pas toujours convaincu par le jeu produit, même si on gagne souvent. C’est parfois tiré par les cheveux, alors que nous avons des joueurs de très haut niveau dans l’effectif. Est-ce qu’Aliou saura donner une nouvelle impulsion à son équipe, la faire jouer autrement ? On le saura assez vite. Mais une équipe, même si elle a des résultats, peut avoir besoin d’une forme de renouveau», a, en effet, confié l’ancien lensois à Jeune Afrique.

