Ferland Mendy suspendu au match retour contre le PSG Une soirée à oublier pour le Real Madrid. Battu par le Paris SG au Parc des Princes (1-0), les Madrilènes seront privés de Casemiro et Ferland Mendy au match retour, à Madrid. Le Brésilien et le Français ont reçu un carton jaune synonyme de suspension.



Averti avec le Real lors du match aller, ce mardi, Ferland Mendy manquera le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, le 9 mars, à Madrid. Tout comme Casemiro.



Le latéral gauche français a reçu un carton jaune, suite à une semelle sur le milieu portugais Danilo.



Une absence de poids pour le Real Madrid, battu dans les derniers instants par le Paris SG, grâce à un sublime but de Kylian Mbappé. Pour pallier son absence, Carlo Ancelotti pourrait faire appel à Marcelo ou à Nacho, qui peut également évoluer sur le flanc gauche.



À l'issue de la défaite au Parc des Prince, Ferland Mendy s'est montré très déçu, au micro de 'Canal+'. "On est très déçu. Ils ont eu des occasions, on prend un but dans les arrêts de jeu... quand on avait le ballon, ils pressaient bien. On ressortait mieux en deuxième mi-temps, cela a créé plus d'espaces. Mais il faut hausser le niveau de jeu, jouer plus ensemble, se trouver, aller les presser. On sera à la maison pour le match retour", a-t-il expliqué.

