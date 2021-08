Fermeture annoncée des unités de fabrication d’eau en sachet : une menace plane sur 30.000 emplois Le Collectif des acteurs de l'eau filtrée au Sénégal prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les excès d'autorité du ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall. Car avec la fermeture annoncée des unités de fabrication d’eau en sachet : une menace plane sur 30.000 emplois, informe « Tribune »

Depuis une semaine, il mobilise toute l'administration décentralisée et les forces de l'ordre pour fermer les unités d'eau en sachet, saisir les bobines et les emballages en plastique et quelquefois même sans sommation.



Le Caes dénonce cette attitude «cavalière» du ministre et exige la suspension immédiate et sans délai de ces mises en demeure, d'autant qu’une lettre de demande d'audience est sur sa table depuis le 16 août 2021.

Selon nos confrères, le Caes se dit ouvert au dialogue, mais n'entend nullement se laisser brimer. En fait, ces sociétés utilisent près de 30.000 employés directs comme indirects.



