Fermeture de Le Dantec: 55 corps à la morgue inhumés lundi prochain, 30 mineurs non identifiés et...

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Août 2022 à 23:55

Cinquante cinq (55) corps encore présents à la morgue de l'hôpital le Dantec seront inhumés lundi. Il s'agit de trente (30) mineurs non identifiés et vingt cinq (25) adultes, parmi eux quatre (4) étrangers.



La formalité administrative pour les inhumations est en cours. Les autopsies se feront désormais à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, a rapporte la RFM Soir (journal wolof 21h).

