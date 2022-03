Fermeture de YUP: 1000 employés envoyés au chômage

Plus de 1000 employés de YUP, filiale de la Société générale sont envoyés au chômage. La Société Générale a récemment annoncé la fermeture de ses filiales YUP au Sénégal et dans 6 autres pays en Afrique.



D'aprés Rewmi, YUP est le porte-monnaie électronique de Société Générale installée au Sénégal depuis 2017. Après 5 années d’activité, près de 3 millions de clients et des centaines de contrats conclus avec des entreprises locales, le groupe bancaire avance des raisons économiques pour justifier la fermeture de son activité de mobile money« , renseigne la SGS.



Mais pour les employés de YUP, le motif économique est un prétexte fallacieux car YUP est en passe d’atteindre son seuil de rentabilité prévu pour 2024. De plus, Société Générale a récemment publié son bilan financier 2021, le meilleur depuis la création de la banque.



La Société Générale n’en est pas à son coup d’essai: en décembre 2020, plus de 130 employés de Manko étaient remerciés de façon brutale avec un minimum de droits. L’attitude de la banque française démontre une nouvelle fois de l’arrogance de ses dirigeants qui, prenant l’Afrique pour un terrain de jeu, se livrent à des pratiques d’un autre siècle, font et défont des entreprises par pur caprice »