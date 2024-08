Fermeture de l’Usine Emp-Industrie: Les populations interpellent le ministre de l’Environnement

Le Collectif des impactées par les nuisances causées par EmpIndustries ex-Ganesha, une usine spécialisée dans la fabrication du plomb, interpelle le ministre de l’Environnement et de la transition écologique sur les correspondances qui lui ont été adressées depuis le mois de mai et qui sont restées sans suite, selon Bes Bi.



Il s’agit des localités de Niakhaté, Keur Mousseu, Diender et Pout. Lors d’un atelier sur le renforcement des capacités des journalistes et influenceurs sur les risques et impacts du plomb organisé par le Centre de recherche et d’action sur les droits économiques, sociaux et culturels (Cradesc), le secrétaire général du collectif a exigé la fermeture de cette usine. «Les enfants contractent des maladies jusqu’ici inconnues, d’autres pathologies comme la tuberculose voient le jour, des cas d’avortement sont répertoriés dans ces localités, les secteurs de l’agriculture et de l’élevage agonisent parce qu’il est devenu impossible de les pratiquer du fait que les terres sont inexploitables et la nature est très impactée par ces nuisances», a dit Mamadou Lèye.