Fermeture des consulats: L’ONG Horizon Sans Frontières expose ses craintes

Le président de l’Ong Horizon Sans Frontières est désagréablement surpris par la fermeture des consulats de la part du ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MAESE).



A l’en croire, cette mesure dite conservatoire qui fait suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York, relève d’une promptitude de la ministre de tutelle à fermer les consulats du Sénégal à l’étranger qui frise un affolement soi-disant pour la sécurité de ses collaborateurs, alors que même celles ou ceux qu’ils sont censés protéger ne bénéficient pas d’une telle réactivité.



D'aprés L'As qui donne l'info, Boubacar Sèye pense que cette décision politique risque de creuser davantage la fracture sociale entre le Sénégal et sa diaspora