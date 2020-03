Fermeture des écoles : « Ce ne sont pas des vacances, il y aura une continuité pédagogique », selon Mamadou Talla La fermeture des écoles pour 21 jours, annoncée par le président de la République, samedi dernier, ne correspond pas à des vacances scolaires. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla. « Ce ne sont pas des vacances. Il y aura une continuité pédagogique, notamment pour les classes d’examen de 3ème et de terminale, via des leçons numériques », a dit le ministre dans des propos relayés par la Rfm, appelant les parents à ne pas laisser leurs enfants investir la rue en cette période de confinement.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mars 2020 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos