Fermeture des mosquées à cause du Covid-19: Voici l’intégralité de la déclaration de Thierno Mamadou Lamine Ly (Vidéo)

L'Etat a-t-il suffisamment communiqué auprès des religieux dans la lutte contre le Coronavirus ?





Le guide religieux, Thierno Mamadou Lamine Ly de Doumga Ouro Alpha (Matam), a accepté de se conformer à la mesure et en appelle au respect de l’autorité. Même s’il ne semble pas être convaincu par la décision étatique. Bref, il “accepte” la fermeture des mosquées à contrecœur.



Voici l’intégralité de la déclaration du Khalife Thierno Mamadou Lamine Ly sur cette affaire.

