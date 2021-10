Fermeture du Centre de dialyse de l’avenue Cheikh Anta Diop: Les précisions du ministère de la Santé Suite à la fermeture du centre de dialyse sis à l’avenue Cheikh Anta Diop, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a tenu à apporter des précisions. Selon ledit ministère, relativement à la convention qui le lie à l’Institution clinique de Perfectionnement, tous les engagements du département de la santé ont toujours été respectés. Toutefois, une affaire privée a opposé le propriétaire de ladite structure et son bailleur.

