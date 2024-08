Fermeture du campus ce jeudi: Les amicales dénoncent, le Coud fait une concession

Les amicales d’étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop dénoncent la fermeture du campus social annoncée pour jeudi. Dans un communiqué, Elles interpellent le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). Elles regrettent que la décision intervient alors que des étudiants sont partis à Touba pour le Magal et ont laissé leurs bagages dans leurs chambres.



En outre, elles précisent à l’endroit du Directeur du Coud, Ndéné Mbodj, que «des facultés comme la Faseg et la Fsjp n’ont pas encore terminé les cours» et réclament, en conséquence, le retrait de cette décision. Les amicales déplorent cette mesure «unilatérale, non concertée et irréfléchie» qui, selon elles, relève «d’un amateurisme de premier ordre de la part du Coud».



Le directeur du Coud, selon Seneweb, a accédé à cette demande et assuré qu’une «prise en charge sociale exceptionnelle est prévue du 23 au 31 août» pour certains étudiants de la Fsjp (de Licence 1 à Master 1) et de la Faseg (Master 1).



Bes Bi