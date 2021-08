Fermeture services de l’état civil de Thiès: Pastef engage la bataille politique et judiciaire Le Parti Pastef Thiès vient de recevoir le Constat d’huissier sur la fermeture sans préavis ni service minimum de tous les services d’état civil de la Ville de Thiès par une décision non affichée, ni motivée du maire Talla Sylla.



Ce procédé douteux et cavalier du Maire empêche des milliers de Thiessois de faire leur démarche de déclaration de naissance, décès, d’obtenir des actes de naissance ou de certificat de non inscription obligatoire pour engager une procédure de « jugement » (déclaration tardive de naissance) auprès du Tribunal.









Les autorités administratives (ministre de l’intérieur, le Gouverneur, le Préfet et le Sous-préfet), judiciaires (Procureur, Président Tribunal de Thiès) et l’autorité électorale (CENA) seront saisies dès demain pour information et recours contre cette illégalité manifeste qui s’apparente à une voie de fait.

Pastef défendra le droit des Thiessois de disposer en toutes circonstances, du service minimum pour la délivrance de leurs actes d’état civil.





