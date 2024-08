Ferveur religieuse à Ndioum : Le Khalife de la famille Omarienne hôte du Maire Cheikh Oumar Anne

Ferveur et dévotion ont rythmé la journée du vendredi 23 août 2024 dans la ville de Ndioum qui a accueilli un invité de marque en la personne de Thierno Bachir Tall, Khalife de la famille Omarienne. Ce dernier, en tournée dans le département de Podor, a été chaleureusement accueilli à Ndioum par le maire Cheikh Oumar Anne et l’ensemble des imams et oulémas de la ville. Un accueil empreint d’émotion au vu des relations père-fils qu’entretiennent le Khalife Thierno Bachir Tall et l’édile de Ndioum, Cheikh Oumar Anne.

