Fespaco: Alain Gomis, cinéaste sénégalais consacré, obtient sa statue à Ouaga Après Sembène Ousmane, Alain Gomis a été immortalisé sur l’Allée des Etalons. La statue à son effigie a été dévoilée, ce dimanche, par les ministres de la Culture du Sénégal et du Burkina Faso.

« Si je vois sur cette avenue, la statue de Ousmane Sembène et qu’Alain Gomis vienne le rejoindre, c’est tout le cinéma africain qui est encouragé », a salué Abdoulaye Diop.



Double vainqueur de l’Etalon d’or du Yenenga en 2013 et en 2017 avec respectivement, "Tey" et "Félicité", la statue de Alain Gomis vient rejoindre celle d’autres grands noms du cinéma africain comme Dikongue Pipa.

Maitre d’œuvre de cette statue et de celles des autres, qui trônent sur le «Hall of fame» du cinéma africain, le sculpteur burkinabè, Ky Siriki, explique avoir travaillé pendant trois mois, pour produire ce colosse d’à peu près 300 kg, en laiton, un alliage de cuivre et de zinc.



« J’avais demandé à faire un déplacement à Dakar pour discuter avec Alain, le connaître et faire les photos moi-même. Le Musée Grévin à Paris met 6 mois pour faire des photos de la personne. Mais moi, à partir de photos glanées sur Google, je me suis débrouillé pour ça », explique le sculpteur.



A 63 ans, Ky Siriki se dit prêt à remiser ses outils. La faute à une vision de plus en plus réduite.



