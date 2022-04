Fête de Korité : La Nass assiste ses membres L’association Nouvelle Alliance Sénégalaise pour la solidarité (Nass) a rencontré ses membres. L’initiative a servi d’opportunité pour leur offrir le « soukeurou koor ». La démarche adoptée cette année, dit-on, est assez pertinente et s'inscrit dans une logique de cohésion sociale pour une meilleure appréciation de l’économie solidaire et sociale par ses membres.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Avril 2022

L’association Nouvelle Alliance Sénégalaise pour la solidarité, présidée par Dieynaba Ndiaye Amar s’est toujours engagée à mener des actions de solidarité au profit des groupes vulnérables. Créée en 2014, elle accompagne la politique sociale du chef de l'Etat.



Ainsi, la NASS a décidé cette année de poursuivre les actions initiées en y apportant quelques innovations. En plus des actions de solidarité classique ( distribution de denrées alimentaires), l’association a déroulé des actions de solidarité productive, en effectuant des dons en espèce à travers des remises de chèques au profit de ses groupements membres. « Ce geste vise à contribuer à l’amélioration de leurs capacités d’épargne et de sensibilisation. L’idéal est de les pousser à investir pour leur propre développement », a expliqué la présidente de la Nass, Dieynaba Amar.



D’après elle, le potentiel existe pour créer de la richesse, réduire les inégalités sociales et faire progresser le développement local. De plus, le groupement d’achat solidaire (GAS), en phase d'expérimentation peut apporter une réponse à cette préoccupation majeure. « La traditionnelle distribution de kits de Ndogou a fait place à la remise de chèques aux différents groupements de femmes que polarise la Nass », précise-t-elle.



A travers cet appui pour le développement, la présidente et ses collaborateurs entendent booster l’esprit créatif et le sens de l’épargne de la gente féminine. Lesdits chèques, prenant place à la traditionnelle distribution de kits « Ndogou » ont le don de soulager dans ces périodes de soudure. Ils pourront offrir de meilleurs lendemains à ces braves femmes de la cité de Mame Coumba Bang.









