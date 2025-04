Fête de Korité : Le Président Faye accorde sa grâce à 1 121 personnes condamnées pour diverses infractions Le chef a accordé la grâce à mille cent vingt-et-une (1121) personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans les différents établissements pénitentiaires du pays, à l’occasion de la fête de ‘’Korité’’, marquant la fin du Ramadan et du 65e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, prévu le 4 avril prochain.

Dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, mardi, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux précise que le président de la République, ‘’ conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé sa grâce à mille cent vingt-et-une (1121) personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans les différents établissements pénitentiaires du pays ’’.



Selon Ousmane Diagne, ‘’ les bénéficiaires de cette mesure de clémence, sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés, des individus gravement malades et des mineurs ’’.



Il ajoute que ‘’ le chef de l’Etat offre ainsi à ces citoyens, l’opportunité de retrouver leurs familles et de se réinsérer dans la société ’’.



