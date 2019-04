Fête de l’Indépendance : Ousmane Tanor Dieng absent du défilé du 4 avril Le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Ousmane Tanor Dieng n’est pas présent en tribune officielle pour le défilé du 4 avril, sur le boulevard du Général De Gaulle, marquant le 59e anniversaire de notre accession à l’indépendance, signale la RFM. Une absence remarquée d’une des plus hautes autorités de l’Etat en cet instant solennel de la marche de la nation, dont on ne connaît pas pour l'heure, la raison.

