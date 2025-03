Fête de l’Indépendance du Sénégal 2025: Un défilé grandiose prévu à Dakar

Chaque année, le 4 avril marque une date historique pour le Sénégal : la célébration de son accession à l'indépendance en 1960. En 2025, cet événement s’annonce exceptionnel, avec un défilé militaire et civil de grande envergure prévu à Dakar. Placé sous la haute présidence du Président Bassirou Diomaye Faye, ce défilé mobilisera plus de 6 000 participants, illustrant la force et l’engagement des forces armées et de la société civile.



Un défilé spectaculaire attendu



Selon le colonel Clément Nassalan, commandant de la zone militaire numéro 1, 6 092 personnes seront mobilisées pour cet événement. Parmi elles :



Forces armées et de sécurité : 1 172 nouvelles recrues et 1 425 militaires et paramilitaires confirmés.



Côté civil : 1 499 élèves représentant le système éducatif sénégalais.



Unités spéciales : un escadron monté de 66 chevaux de la Gendarmerie nationale.



En plus du défilé à pied, le programme inclut un spectacle aérien, avec 14 avions de l’armée de l’Air, ainsi qu’une parade motorisée de 397 véhicules et 140 motos, mettant en avant la modernisation des forces armées.



Un thème centré sur la Souveraineté technologique



L'édition 2025 du 4 avril porte sur un thème d’actualité : "Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées". L’objectif est de renforcer l’autonomie militaire du Sénégal, en développant des industries nationales de défense.



Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, directeur de l'Information et des Relations publiques des Armées, a insisté sur l'importance de cet enjeu stratégique, pour garantir la sécurité et l'indépendance du pays face aux menaces contemporaines.



Programme des festivités du 4 Avril



Les célébrations débuteront dès le 3 avril, avec la traditionnelle retraite aux flambeaux organisée dans les grandes villes du pays. Le 4 avril, plusieurs temps forts rythmeront la journée :



- Prise d'armes officielle sur la place de la Nation.



- Défilé militaire et civil devant les autorités nationales et internationales.



- Cocktail d’honneur au Cercle mess des officiers.



- Remise de distinctions et médailles par le ministre des Forces armées.



Un événement de prestige



Cet anniversaire symbolique de l'indépendance du Sénégal, met en avant la montée en puissance des forces armées et l'engagement du pays vers une modernisation accrue. Cette célébration vise aussi à renforcer le patriotisme et la cohésion nationale.



Les citoyens sénégalais et les observateurs internationaux attendent avec impatience cet hommage vibrant à l'histoire et aux ambitions du Sénégal, pour les décennies à venir.