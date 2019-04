Fête de l’indépendance : Gambie, Libéria et Madagascar, les pays invités d’honneur La Gambie, le Libéria et le Madagascar, sont les invités d’honneur de la fête de l’indépendance du 4 avril de cette année.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019

C’est ce qu’a annoncé, hier, le Président de la République, soutenant qu’il s’agit de “marquer l’idéal panafricaniste de notre pays”. Les chefs d’Etat de ces trois pays ont d’ailleurs pris part à la prestation de serment du Président Macky Sall, hier mardi.



L’année dernière, les pêcheurs de Toubacouta ont été choisis, pour avoir porté les premiers secours aux victimes du crash d'un avion de l'armée quelques semaines plus tôt dans leur localité.

