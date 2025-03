Fête de l’indépendance : à Mbour, plus de mille participants attendus au défilé du 4 avril

Plus de mille participants, des civils et des forces de défense et de sécurité (FDS), vont prendre part au défilé du 4 avril à Mbour, marquant l’anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a annoncé à l’APS le préfet Amadou Diop.



”Il est important de rappeler que nous aurons 900 participants parmi les élèves et 225 du côté des FDS, ce qui signifie un effectif important pour le défilé du 4 avril“, a dit M. Diop, vendredi après-midi, après une visite des lieux devant accueillir les festivités en face de la mairie de Mbour, avant de se rendre à la compagnie de gendarmerie où se déroulent les répétitions.



”Nous avons noté une assiduité remarquable de la part des élèves. Les participants, surtout les élèves, ont commencé les répétitions depuis trois semaines sous l’encadrement des FDS“, s’est-il félicité, ajoutant : ”La commune se prépare activement pour embellir la ville, installer un chapiteau et mettre en place tout ce qui est nécessaire pour une belle célébration”.



”Vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées“, le thème de la 65 ème édition de l’anniversaire de fête de l’indépendance du Sénégal, ”met en lumière l’importance de la souveraineté nationale, non seulement sur le plan alimentaire et pharmaceutique, mais aussi technologique pour nos forces armées“, a commenté M. Diop.



Il a aussi invité les populations à ”sortir massivement pour célébrer leur indépendance“, aux côtés des forces de défense et de sécurité.



