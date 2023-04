Fête de l’indépendance à Ziguinchor : Guy Marius Sagna ne sera pas de la partie

« Macky au lieu d’arrêter le défilé des arrestations et emprisonnements arbitraires, des manifestants assassinés, de la domestication des pouvoirs législatif et judiciaire, du silence après la disparition de deux militaires…il invite à une unité nationale de façade ». C’est en ces termes que le député a refusé de participer à la cérémonie de prise d’armes de Ziguinchor.



Guy Marius Sagna est dans la même posture que les leaders de Yewwi Askan Wi, la coalition sous laquelle il est élu député. Ces leaders ne se présenteront à la prise et au défilé de la Place de la Nation.