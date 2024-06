Fête de la Tabaski : L’Aspa «fixe» le 17 juin, en attendant la commission nationale

L’Association sénégalaise pour la promotion de l’Astronomie (Aspa) «fixe» la Tabaski pour le lundi 17 juin prochain. Maram Kaïré et ses collègues estiment que la visibilité du premier croissant lunaire, marquera la veille du premier jour du mois lunaire suivant. Ils informent que ce jeudi 6 juin, le croissant lunaire ne pouvait être « observable nulle part sur terre à l’œil nu, avec une surface éclairée de 0.3% et une altitude de 2,5° ».



Dans un communiqué, l’Aspa souligne, par contre, que ce vendredi 7 juin, « le croissant lunaire sera observable à l’œil nu au Sénégal, partout où le ciel est bien dégagé, de même qu’en Afrique, en Europe et en Amérique ».



La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire va, elle, se prononcer ce vendredi.













Bes Bi