Fête des Retraités : Le Leadership de l'IPRES en Afrique célébré... L'Institution de prévoyance retraite du Sénégal ( IPRES) a fêté ses Retraités et remis des médailles à des récipiendaires méritants. Au cours de cette cérémonie riche en annonces, le PCA Racine Sy a salué les avancées notoires notées depuis plus de 10 ans relativement à la hausse de 60% des pensions de retraite depuis 2012, l'instauration d'une pension minimale, la trimestrialisation, la bimestrialisation puis la mensualisation des pensions, la défiscalisation des pensions etc.

Sans oublier le renforcement de la couverture médicale.

À ce jour, l'Institution est la seule en Afrique à accorder la gratuité de l'action sanitaire et sociale à ses 140 000 allocataires.



Autre point essentiel mettant en lumière le Leadership de l'IPRES, la mise en œuvre du nouveau système d'information que l'Institution partage avec la Caisse de sécurité sociale. Un système numérique harmonisé qui permet aujourd'hui à l'Institution de réaliser des économies mensuelles d'un milliard cfa du fait que l'évasion sociale est désormais jugulée grâce aux avancées technologiques.



Une mention spéciale a été décernée aux administrateurs de l'IPRES qui ont facilité la mise en œuvre de toutes ses réformes.

L' IPRES est par ailleurs favorable à la mise en place d'un système de retraite par pourcentage. La réflexion se poursuit afin de trouver une synergie avec l'Etat.

Si ce système est appliqué, un Retraité peut se retrouver avec une pension qui est l'équivalent de 80% de son dernier salaire.



Pour sa part le Directeur Général Amadou Lamine Dieng a rendu un vibrant hommage aux nouveaux Retraités de l'Institution et aux récipiendaires. Il a également invité à la consolidation de la culture de performance en rappelant que l'IPRES est actuellement à un tournant décisif de son histoire. Des efforts considérables ont été fournis pour soulager les Allocataires sans oublier le personnel.



Le relèvement du plafond des cotisations pour juguler la faiblesse des pensions fait partie de ces importantes décisions.



Coïncidence relevée : ces 20 dernières années, les réformes majeures de l'IPRES ont été mises en œuvre sous l'impulsion du PCA Racine Sy.



Mamadou Lamine Cissoko représentant des nouveaux Retraités a souligné la reconnaissance des travailleurs et exhorté la nouvelle génération à maintenir le flambeau pour une IPRES performante et résiliente.



