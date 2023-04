Fête du 4 avril 2023 à Ziguinchor : Ousmane Sonko décline l'invitation

Le maire de Ziguinchor n’a pas assisté cette année au défilé du 4 avril 2023 à Ziguinchor. L’édile de la ville du Sud a décliné l’invitation du Com Zone pour la manifestation célébrée hier, dans l’enceinte du camp militaire George Boissy, pour raison de santé. C’est le maire de Ziguinchor qui a donné l’information, à travers un message adressé à ses compatriotes. Dans ledit document, Ousmane Sonko a apprécié le thème de l’édition 2023, « Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles », qui est un thème d’une brûlante actualité selon lui. Il met en exergue des acteurs clés comme les Forces de défense et de sécurité (FDS), qui jouent un rôle majeur dans la lutte contre la coupe de bois dans nos régions Sud, rapporte "Le Témoin".



Elles contribuent également à la lutte contre l’orpaillage clandestin à Kédougou, assurent la protection de nos eaux territoriales et la sauvegarde de nos ressources. Aujourd’hui, avec l’exploitation future du pétrole et du gaz, les FDS devront être renforcées humainement et matériellement pour assurer la protection souveraine de nos plateformes pétrolières et gazières.



En outre, il a magnifié les Eaux et Forêts et la Direction des Parcs nationaux qui jouent également un rôle prépondérant dans la préservation de nos écosystèmes et la protection de nos forêts, espaces marins, etc.