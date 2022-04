Fête du 4 avril, fin de la cérémonie de prise d'armes

La cérémonie de prise d’armes marquant la célébration du 62e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale vient de prendre fin à la place de l’Indépendance.



Environ 1.867 militaires et paramilitaires, hommes et femmes, ont participé au défilé qui a suivi cette prise d’armes présidée par le chef de l’Etat, Macky Sall.



Accompagnées par la musique principale des Forces armées, des écoles de formation et des troupes militaires et paramilitaires ont défilé à pied.



A son arrivée sur les lieux, le président Sall a été accueilli par 21 tirs de canon exécutés par le bataillon de train, à l’aide d’un simulateur de tir. Puis, il a passé en revue les troupes à pied avant de rejoindre la tribune officielle et remettre ensuite des décorations.



Le président de l’’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales(HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye, et le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck, ont assisté à la manifestation.



Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, le Chef d’Etat-major des forces armées, le général Cheikh Wade, le Haut Commandant de la Gendarmerie national, le général Moussa Fall, le Grand Chancelier, le général Meissa Niang, ont également assisté aux festivités.



Les membres du gouvernement, des personnalités politiques, ainsi que de hautes autorités civiles, diplomatiques, administratives et militaires étaient aussi présents.



Ce 62e anniversaire est célébré sur toute l’étendue du territoire national, à travers le thème : "Forces de défense et de sécurité et résilience nationale".

APS