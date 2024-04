Fête du travail : Le Collectif des postières et postiers non reconduits du Sénégal, décide d’organiser un sit-in pour dénoncer la discrimination

En ce jour du premier mai qui se dessine, fête du travail, le Collectif des postières et postiers non reconduits du Sénégal, tient à combattre l’injustice et d’alerter l’opinion publique devant les faits réels. Ledit collectif décide d’organiser un sit-in, pour exprimer de vive voix, la discrimination dont ils sont victimes.



L’évènement se tiendra dans les semaines à venir, en présence de tous les postiers non reconduits du Sénégal. Ce sera l’occasion, non seulement de dévoiler aux Sénégalaises et aux Sénégalais, la démarche de discrimination thématique de la société nationale du groupe la poste SN, par le biais de son Directeur général sortant Mohamadou Diaïté. Mais également, dénoncer le manque de considération envers les contractuels.



Constitués d’une partie importante de membres du collectif, répartis dans chaque région, ils promettent de contribuer à chambouler les stratégies managériales, tout en appelant à réhabiliter la bonne réputation et l’importance du contractuel au sein la boîte.





