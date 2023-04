Fêtes de Pâques : Ousmane Sonko apprécie son "ngalakh" et magnifie la symbiose et la communion avec la communauté chrétienne Le leader du Pastef,Ousmane Sonko, semble avoir bien apprécié son "ngalakh" reçu durant les Fêtes de Pâques. Soulignant la succulence de ces plats qui raffermissement les liens entre chrétiens et musulmans, il magnifie la symbiose et la communion avec la communauté chrétienne. Son message partagé sur Twitter…

Joyeuses Pâques à toute la Communauté chrétienne qui, après un carême symbolisé par la foi, l'espérance et la charité, célèbre aujourd'hui, l'espoir et la conviction en des lendemains meilleurs.



Très touché par tous ces amis qui nous ont gratifié de ngalax, plus succulents les uns les autres, qui ont fait notre bonheur aux ndogous de ces 48 dernières heures.



Pussions-nous partager ces moments forts de symbiose et de communion nationale, des décennies encore. Nous renouvelons nos hommages et amitiés à Msgr Benjamin Ndiaye et à tous les évêques du #Sénégal."



