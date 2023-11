Feu de brousse dans la commune de Mbolo Birane : 160 moutons tués à Bilé Galoya Jeudi, entre 15h et 16h, un feu de brousse dont les causes sont encore inconnues s’est déclenché à quelques mètres du hameau Bilé Galoya, une localité située à 6 km au sud de la route nationale numéro 1 dans la commune de Mbolo Birane.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Novembre 2023

D’après Bes Bi qui livre l’info, la longue fumée qui s’apercevait de loin dans le ciel a permis l’intervention rapide des populations des villages voisins comme Lougué, Galoya Peul et Galoya Toucouleur.



Armés de branches d’arbres, les secouristes venus prêter main forte aux populations sinistrées de Bilé Galoya sont venus à bout du feu de brousse après un tour d’horloge.



Malheureusement, le premier bilan fait état de 160 moutons tués par le feu.



«C’est une après-midi d’horreur à Bilé Galoya. Je crois bien que le bilan va s’alourdir d’ici la tombée de la nuit car d’autres moutons ne vont pas résister à leur brûlure», se désole Daouda Faty, l’un des bergers du hameau



