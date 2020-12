Feu de brousse : une partie de la forêt classée de Mbao bouffée par des flammes Alors que l’incendie de Notto Gouye Djama est toujours là avec son lot de dégâts, voilà qu’une autre calamité s’est déclaré cet après-midi. Un feu de brousse d’une origine inconnue vient de ravager une partie de la forêt classée de Mbao, tout près de Petit Mbao..

La situation semble maitrisée et moins alarmante, mais après le passage les sapeurs pompiers et agents des eaux et forêts, il restait quelques petits recoins qui dégageaient des fumées et apparemment avec quelques potentielles bouches de feu.



Les dégâts sont assez larges selon les images envoyées à Leral.net, mais la cause de l’incendie pour le moment n’est pas indiquée. Car pour le moment, avoue notre « correspondant particulier », même l’origine de ce feu de brousse demeure un mystère.



Pourquoi leur départ alors le feu n’est pas totalement éteint, selon certaines informations les pompiers seraient à court de carburant et d’eau, ou peut-être fatigués.



C’est ainsi que les populations riveraines, des jeunes pour la plupart, ont pris le relais et tentent de venir à bout de ces poches résistantes, avec des bidons d’eau puisés dans des puits.



