Feugeuleu sur ses perspectives de combat: « Gouye Gui doit avoir le courage de me croiser »

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mai 2018 à 14:58 | | 0 commentaire(s)|

Vainqueur de Diockel le 12 mai dernier, Feugeuleu voit l’avenir en rose. Ainsi, il ne jure que pour un combat contre Gouye Gui afin de venger ses affidés Siteu et Ness, apprend-on dans Sunu Lamb.



« Gouye Gui est entré à deux reprises à Lansar, avec à la clef, deux succès. Il doit avoir le courage d’y venir une troisième fois et se frotter à moi. Comme ça, je lui inflige une bonne correction. C’est un peureux, il n’aime pas des coups et s’il ose m’affronter, je vais lui en donner jusqu’à ce qu’il déchante. Qu’il laisse Gris Bordeaux, c’est Feugeuleu son adversaire logique dans l’arène », lance-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook