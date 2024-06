Fiad 2024 / Le DG de l’Apix aux investisseurs : Le Sénégal est une « terre de réussite »

Des infrastructures, l’Afrique en manque, c’est vrai. Mais le Sénégal a transformé ce défi en opportunités pour capter des investissements importants, si l’on se fie aux propos du Directeur général de l’Apix, selon qui, « Pour faire la promotion des investissements, il fallait des infrastructures ».



En ce sens, le directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) a mis en exergue des projets comme « l’autoroute à péage qui était une des premières expériences fructueuses en Bâtiment et travaux publics ».



La réalisation de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), le projet du Train express régional (Ter) qui est aujourd’hui en phase de finalisation à l’Aibd et qui va être prolongé, selon lui, jusqu’à Joal, au Sud-Est de la capitale sénégalaise Dakar, constituent autant des opportunités d’investissements.



Aujourd’hui, l’Apix dans sa configuration, intervient notamment dans la réforme de l’environnement des affaires, l’accompagnement du secteur privé en termes de coaching, d’informations et étudie, avec les acteurs du privé, les réformes majeures qui améliorent le climat des affaires, clame -t-il.



Aussi, M. Bathily a fait savoir que l’Apix développe également des Zones économiques spéciales (Zes). « Nous sommes, aujourd’hui, à trois zones économiques spéciales sur lesquelles nous comptons développer tout ce qui est investissement lié à l’export », déclare-t-il, avant d’ajouter qu’il y a aussi les Zones économiques spéciales et les zones aménagées pour l’investissement orienté vers le marché local.



Il a de ce point de vue, lancé une invite aux investisseurs à venir au Sénégal qui selon lui est une « terre de réussite ».



Par ailleurs, en ce qui concerne le capital humain, le Directeur général de l’APIX a souligné que le Sénégal « se porte très bien », car indique -t-il , le pays est aujourd’hui une référence en termes de formation en médecine, en pharmacie etc » .



De plus, dans le domaine technologique, le Sénégal a multiplié « ce qu’on appelle les centres de formation technique et professionnelle ou les instituts sectoriels techniques et professionnels un peu partout » avec des investissements conséquents .



Il déclare dans le même sillage que l’Apix veut renforcer ces efforts avec la signature d’une convention avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) pour mettre des centres de formations professionnelles dans les Zones économiques spéciales.



Source : Le Directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal (Apix), s'est distingué à la septième édition du Forum international Afrique développement 2024 (Fiad2024), organisée par le groupe Attijariwafa Bank, du 27 au 28 juin, à Casablanca. C'était à l'occasion du panel sur le ''Marché de l'investissement'' . Les investisseurs ont certainement pris goût aux opportunités qu'offre le Sénégal et présentées par Bacary Sega Bathily.

