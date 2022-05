Fiasco de la réunion de Yewwi : Sur 37 partis et mouvements, seuls 5 ont répondu à la convocation de Ousmane Sonko La coalition de l'opposition est dans une très mauvaise posture. Ce jeudi 19 mai 2022, Ousmane Sonko, tête de liste de Yewwi, avait convoqué une réunion au siège du parti de Déthié Fall sur la VDN. Malheureusement, à l'heure de la réunion, seules 5 personnes ont répondu à la convocation de Ousmane Sonko. Il s'agit de Khalifa Sall, Aïda Mbodji, Maïmouna Bousso, Déthié Fall et Sonko lui-même. Les 32 autres leaders ont boycotté la réunion.



Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 23:39

En réalité, depuis quelques jours, il y a un tiraillement entre les frondeurs et la tendance de Ousmane Sonko. Une réunion a été convoquée pour arrondir les angles. Mais les frondeurs ont fait une contre-proposition pour la tenue de la réunion ce vendredi. Ousmane Sonko a voulu imposer sa volonté. Malheureusement pour lui, il s'est retrouvé seul avec sa bande, dans une salle vide, au milieu d'une foret de chaises. Échec total.



Sonko réintégre Mamadou Thiam dans le groupe whatsapp



Après son show, le leader de Pastef a rampé comme un reptile pour supplier le président Mamadou Thiam, leader du "Parti Nouvelle Génération" (PNG), d'accepter de revenir dans le groupe whatsapp. Car ce chef de parti ,après avoir traité Khalifa Sall, de voleur de riz et de mil, s'est braqué contre le Yewwi. Il avait meme participé à la conférence de presse tenue à la permanence de FSDBJ. Il a fallu beaucoup de négociations pour qu'il accepte de prendre Ousmane Sonko au téléphone, selon une source proche de Yewwi. Sans le demander, il sera remis dans le groupe whatsapp de la Conférence des leaders. Ainsi, Thiam remporte sa dualité face a Sonko.



Qui eût cru qu'après son show, Ousmane Sonko qu'il allait remettre le président Thiam dans le groupe ?















Mamadou Diédhiou

