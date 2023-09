Fiches de parrainage refusées au candidat Ousmane Sonko: Dr Abdoulaye Tine parle d’un refus illégal et injustifié Le refus de la Direction Générale des Élections (DGE) de remettre des fiches de parrainage au candidat Ousmane Sonko est un refus illégal et injustifié au regard du droit administratif sénégalais. Mais également du code électoral. En tant que candidat à la présidentielle de 2024 et membre de la plateforme forme F24, Dr Abdoulaye Tine tient à exprimer sa vive solidarité au candidat Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Septembre 2023 à 20:10

Dr Abdoulaye Tine invite également tous les candidats signataires de la charte de la plateforme F24 à condamner cet acte antidémocratique et non républicain. Et, il exhorte son mandataire et ses conseillers juridiques à saisir en référé la chambre administrative de la Cour suprême pour demander à celle ci d'ordonner la remise sans délai des formulaires de parrainage à l’intéressé.



« Ce refus est une illustration parfaite d’une politique, dont le degré d’irrespect du droit est sans limite puisqu’il intervient après un refus d’appliquer l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 28 avril 2021 qui condamnait déjà le Sénégal à supprimer la loi sur le parrainage dans un délai de 6 mois, lui enjoignant de soumettre un rapport à la Cour sur l’exécution. »



A l’illégalité du maintien d’une législation anti-démocratique qu’est la loi sur le parrainage s’ajoute désormais la tentative d’éviction forcée d’Ousmane Sonko de la compétition présidentielle de février 2024.



Tous les sénégalais épris de justice, de droit et de démocratie, précise-t-il, doivent absolument refuser une nouvelle forfaiture.



