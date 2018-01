Fichier électoral: l'audit démarre lundi avec quatre experts étrangers

L'audit du fichier électoral va entrer dans sa phase de concrétisation dès lundi. Il était exigé par l'opposition juste après les législatives de juillet 2017.



Selon le quotidien le Soleil, une équipe de quatre experts de haut niveau est arrivée à Dakar pour l'opération de l'audit du fichier électoral, une éxigence de l'opposition pour asseoir le dialogue politique via le Cadre de Concertations du Processus Electoral présidé par l'Ambassadeur Saidou Nourou Bâ. La requête remonte à l'après législatives de juillet 2017, ponctué par de vives suspicions, polémiques et contestations afférentes au déroulement du scrutin, particulièrement le processus d'inscription sur le nouveau fichier.



Ces quatres experts ont été séléctionnés au terme d'un appel d'offres international, toujours selon le quotidien national.



Hier, ils ont été présentés aux représentants au Sénégal de la Communauté internationale (Ue, Usaid, Osiwa et Pnud), ce vendredi, ce sera au tour des plénipotentiaires des parties prenantes au Ccpe.



Concentrés depuis leur arrivée sur la méthodologie de travail et la revue documentaire, ils vont démarrer lundi prochain les opérations techniques et de terrain, avec deux organes d'encadrement de l'audit: le comité de pilotage composé des représentants des partis politiques et de la société civile; et le comité technique, formé d'experts des partis politiques et de l'administration.