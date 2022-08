Fièvre hémorragique de Crimée-Congo : La surveillance épidémiologique renforcée

La surveillance épidémiologique contre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo sera renfoncée lors du Grand Magal 2022 de Touba, a assuré samedi, le médecin-chef de la Région médicale de Diourbel, docteur Mamadou Dieng. «Nous avons pris en compte cette situation et allons renforcer la surveillance épidémiologique contre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo», a déclaré M. Dieng.



Selon LeQuotidein, il s’exprimait au cours d’une réunion préparatoire de la couverture sanitaire de l’édition 2022 du Grand Magal de Touba, avec les partenaires de la Région médicale. «Nous allons rappeler les modalités de cette surveillance à travers les comités de veille et d’alerte et sensibiliser les populations sur cette maladie», a-t-il indiqué. Il a rappelé que «cette maladie à fièvre hémorragique de Crimée-Congo est survenue récemment au Sénégal dans le Nord du pays, plus précisément à Podor».



Mardi dernier, le docteur Boly Diop, chef de la Division de surveillance épidémiologique au ministère de la Santé et de l’action sociale, a signalé que deux cas de cette maladie dont un décès, ont été notifiés dans ce département de la région de Saint-Louis, dans le Nord du pays. Le médecin-chef de la Région médicale de Diourbel assure que, par rapport au Covid-19, des dispositions sanitaires sont prises dans le cadre d’un plan de communication intégré pour une réappropriation des gestes barrières dont le port de masques et l’hygiène des mains. «Nous sommes également en train de relancer la vaccination contre le Covid-19, un moyen puissant pour endiguer la propagation de cette maladie», a-t-il ajouté. «Nous allons aussi renforcer l’offre de services de vaccination contre le Covid-19, avec l’accompagnement des autorités religieuses pour prévenir cette maladie», a-t-il encore souligné.



Evoquant les maladies hivernales, il a déclaré que «la Région médicale a largement pris en compte dans ses stratégies, l’organisation de ce Magal qui intervient en plein hivernage». «Pour cela, a-t-il promis, nous allons mettre en place des dispositifs qui vont nous permettre de minimiser et d’atténuer les désagréments liés à l’hivernage.» Il assure en définitive que toutes les dispositions sanitaires sont prises dont la mise en place d’une caisse d’avance financière. «Donc, à ce jour, je peux dire que nous sommes fin prêts pour assurer une couverture sanitaire de haute facture des patients au Magal 2022», a-t-il insisté.



L’édition 2022 du Grand Magal de Touba doit se tenir dans le courant du mois de septembre.