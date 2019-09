Filière Steg: Macky Sall signe le décret et sauve les nouveaux bacheliers

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 15:01 | | 1 commentaire(s)|

Les nouveaux bacheliers de la Série Steg ont obtenu gain de cause. Le président de la République a signé le décret, leur permettant d’être de régulariser leur situation. Désormais, ils peuvent entrer en possession de leurs attestations et autres documents afférents pour poursuivre leurs études.



Toutefois les informations pour la récupération des attestations vont être communiquées, elles, sous peu de temps, par l’autorité compétente.

