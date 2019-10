Fille de 12 ans percutée : Le chauffeur d'Abdoulaye Timbo condamné à 6 mois ferme

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019

C'est 10 mois après la commission des faits que le procès du chauffeur du maire de Pikine, Abdoulaye Timbo a eu lieu. Yéro Gaye, c'est de lui qu'il s'agit a écopé d'une peine de 6 mois de prison pour blessures involontaires, ce mardi, devant le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Ceci, au préjudice de la jeune fille Aïssatou Ba Cissé.



Pis, le juge lui a décerné un mandat de dépôt, car le coupable avait comparu libre lors de la tenue de l'audience. Ainsi, il a été arrêté séance tenante. Mieux, le chauffeur devra verser une amende de 106 000 FCFA.





Le parquet avait requis l'application de la loi pénale.





Aïssatou Ba Cissé avait une jambe amputée et la colonne vertébrale endommagée lors de l'accident



En fait, le 18 décembre 2018, la victime âgée de 12 ans, au moment des faits, a échappé à la mort. Ce qui n'était pas sans conséquences. Le véhicule du maire de Pikine qui était dans un convoi l'a violemment heurtée à hauteur de la Technopole. Elle s'en est sortie avec une jambe amputée et la colonne vertébrale endommagée. L'écolière a été hospitalisée pendant longtemps du fait de la gravité de ses blessures.

S'étant constitué partie civile, le père d'Aïssatou Ba Cissé a réclamé le franc symbolique. Pourtant, les partisans du maire Abdoulaye Timbo ont toujours clamé que la famille de la victime voulait battre monnaie dans cette affaire.

