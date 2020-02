Fillette de 5 ans violée et tuée : Le présumé assassin arrêté

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Février 2020

Le présumé meurtrier de la fillette de 5 ans tombe. Il a été interpellé dimanche dernier, selon Libération Online. La victime a été retrouvée ligotée, violée et tuée au quartier N’Diourbel Extension de Rosso Mauritanie mercredi dernier.



La source ajoute que l’auteur présumé de cet acte d’une barbarie extrême qui a été arrêté par le passé pour des faits d’abus sexuels a reconnu sans ambages les accusations portées à son encontre.

