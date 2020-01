Fillette retrouvée morte à Ziguinchor : elle a été enlevée puis égorgée, témoigne son père

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 12:14

Maïmouna Barry, une fille de quatre ans a été retrouvée morte ce matin, gisant dans une mare de sang à Kantenne, village périphérique de la commune de Ziguinchor. Elle aurait été enlevée par un individu avant d’être égorgée, selon les témoignages de son père. « Hier, ma femme m’a appelée me disant qu’elle était sans nouvelle de notre fille. Elle m’a dit que les autres enfants l’ont informée qu’un homme est passé ici, et qu’il a tenu mon enfant par la main avant de l’amener avec lui. La nuit j’ai prié pour la retrouver mais en vain. Ce matin, alors que j’étais à la mosquée, j’ai été informé que son corps a été retrouvé sous les arbres. Quand je suis arrivé, j’ai constaté qu’elle a été égorgée », témoigne Omar Barry à la RFM. Selon le média, la gendarmerie alertée, s’est rendue sur les lieux du crime pour faire le constat avant d’ouvrir une enquête. Le corps de la fillette a été déposé à la morgué à l’hôpital pour les besoins de l’enquête.



