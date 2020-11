Filmé par sa copine dans sa voiture: L'Imam voulait satisfaire sa libido avant la prière du vendredi

L'IMAM VOULAIT D'ABORD AVOIR UNE PARTIE DE PLAISIR AVEC SA COPINE AVANT D'ALLER À LA PRIÈRE DU VENDREDI : Marème Soda Traoré filme El Hadji Aboubacar Diallo exhibant son sexe dans sa voiture puis envoie les images à son épouse et à son frère.



Il devait aller à la mosquée pour la prière du vendredi. Mais, avant de s'y rendre, il est passé chez moi et m’a dit qu’il voulait du plaisir. Et quand on est entré dans sa voiture, il a exhibé ses parties intimes, je me suis exécutée. Je l'ai filmé au moment où il y était plongé. Mais, il n’était pas au courant. C'est après que je lui ai montré la vidéo. Il s'y ajoute que l’une de ces photos intimes, c’était dans sa voiture. Par la suite, il a même dit que son rêve le plus cher, c’est d’entretenir des rapports sexuels avec moi. On est resté en couple durant 8 ans sans coucher ensemble. En fait, je suis toujours vierge

Son frère a été déçu. Il avait confiance en lui. Parce qu'il m’a dit que El Hadji Aboubacar était une référence, leur imam. J’ai montré les images à sa femme car elle m’a insultée en me traitant de pute. On a rompu une première fois en 2018. Mais on a repris contact en tant qu’amis, récemment

On était en couple. On est parti à plusieurs endroits huppés ensemble. J’ai tout fait pour elle. J’avais confiance en elle. Quand je lui racontais mes disputes avec ma femme, elle m’enregistrait. A cause d’elle, j’ai renvoyé deux chauffeurs. Elle a diffusé les images de notre intimité. Elle me faisait chanter. Elle m’a humilié. J’ai décidé de rompre, elle a refusé tant que je ne me plierais pas à ses désirs. Elle a montré ces images à mes petits-frères. Depuis deux ans, je souffre. Et le pire dans tout ça, elle a montré ces images à ma femme

elle voulait emporter de la nourriture à ses parents et j’ai refusé. De ce fait, elle a boudé. Et c’est la raison pour laquelle elle a divulgué ces images. Je veux qu’elle me laisse tranquille. Je lui réclame juste la clé Usb qu’elle m’a volée

Je ne juge pas la partie civile mais que diraient les gens qu’il dirige à la prière quand ils sauront ses agissements ? La partie civile donne une mauvaise image de l’Islam