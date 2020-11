Filmé par sa copine dans sa voiture, l'Imam voulait tirer un coup avant la prière du vendredi Un imam a été filmé en plein acte dans sa voiture par sa copine. Ce dernier voulait satisfaire sa libido avant d'aller diriger la prière du vendredi.

L'imam El Hadji Aboubacar Diallo, par ailleurs maître coranique a été piégée par sa copine qui l'a filmé en plein acte dans sa voiture. La vidéo a été envoyée à son épouse et à son frère.



Ce dernier, loin de se démonter a lâché devant les juges: "elle a diffusé les images de notre intimité, elle me faisait chanter, elle m'a humilié", dira-t-il.



