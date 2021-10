Fin d’un très long et très douloureux accouchement. Les investis de Benno bientôt connus Un accouchement très long et très douloureux. La liste des heureux élus du président de Bby commence à circuler dans les chaumières. Elle devrait être connue du grand public incessamment.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Sans trop de surprises, en dehors «des bannis», ceux que l’on considère comme extraordinairement impopulaires, la quasi-totalité des maires et présidents de département va être reconduit sur les listes.



Une grosse colère gronde d’ailleurs d’autant qu’entre-temps, beaucoup de maires sont devenus impopulaires. Seulement, pour juguler la colère, le chef de l’Etat n’entend plus sanctionner ceux qui dresseront des listes parallèles, notamment au Fouta. C’est dire donc….











L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos