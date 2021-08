Fin de cabale : le meurtrier présumé du jeune Fallou Mbaye arrêté La Police a confirmé l’arrestation dans la nuit de mardi à mercredi d’un homme présenté comme le meurtrier présumé de Fallou Mbaye, un jeune de 20 ans retrouvé mort samedi à Jaxaay, dans la banlieue dakaroise, après avoir été blessé au cou avec un objet contondant, a-t-on appris de source policière. Le Témoin

L’arrestation du meurtrier présumé et d’un autre jeune homme a été le fruit d’une enquête menée par la Police de Jaxaay, en collaboration avec la brigade de recherches du commissariat central de Rufisque et d’éléments de la police scientifique, a notamment précisé la Direction générale de la police dans un communiqué rendu public, mercredi.



Tout était parti d’une information parvenue à la Police de Jaxaay, un quartier du département de Keur Massar, faisant état de la découverte du corps sans vie de Fallou Mbaye.



Une équipe du commissariat de Jaxaay, sous la direction du Commissaire de Police, accompagnée par un détachement de la Police technique et scientifique, s’est rendue rapidement sur les lieux aux fins de constatations, indique la même source. Le constat était que la victime a été mortellement atteinte à la gorge avec un tournevis consécutivement à une bagarre qui a opposé ses amis et lui à deux autres jeunes venus de Malika, un autre quartier de cette banlieue dakaroise.



Après l’identification de l’auteur du coup fatal et de son acolyte, les éléments de la Police de Jaxaay, renforcés par d’autres émanant de la Brigade de recherches du commissariat central de Rufisque, ont investi la zone de Malika et procédé à leur arrestation dans la nuit du mercredi à 1 h 30 mn. Les suspects qui avaient fui le quartier de Malika avant leur arrestation ont été placés en garde à vue.



