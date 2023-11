Fin de calvaire à Gorée : L'eau coule à nouveau, les cours reprennent au Lycée Mariama Ba

Ce résultat, précise la note parcourue par le journal, a été obtenu grâce à l'engagement et à la détermination des équipes de Sen'Eau, soutenues par un prestataire spécialisé, «qui n’ont ménagé aucun effort en dépit de l’hostilité de l’environnement liée aux fortes turbulences de la mer».



Suite à cette reprise du service, en collaboration avec la Proviseure du lycée d'Excellence Mariama Bâ, les cours en présentiel reprendront le jeudi 02 novembre 2023 à 08 heures.



C’est ainsi que Sen'Eau a tenu à renouveler «ses excuses aux habitants de Gorée pour les désagréments causés par l'interruption du service, tout en saluant leur patience et compréhension».



L'entreprise a aussi exprimé «sa gratitude envers plusieurs acteurs clés qui ont apporté leur soutien pendant cette période difficile. Le Maire et son conseil municipal, l'Inspecteur d'académie de Dakar, la Proviseure du lycée d'Excellence Mariama Ba, ainsi que le Président de l'association des parents d'élèves ont tous été remerciés pour leur collaboration précieuse ».



Dans ce lot s’ajoute aussi «la marine nationale, la direction de la liaison maritime Dakar-Gorée, et les professionnels du transport maritime pour leur contribution décisive dans la mise en place de mesures alternatives pendant l'interruption du service».



En projection dans le futur «la société de l’exploitation et la gestion du service public de l’eau informe que, en collaboration avec la Société Nationale des Eaux du Sénégal (Sones) et sur instruction des autorités en charge du secteur, une solution pérenne est actuellement à l'étude. Cette solution vise à garantir une alimentation en eau durable pour l'île de Gorée».