Fin de carrière: Yaya Touré raccroche les crampons pour devenir entraîneur ! L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de Manchester City, Yaya Touré a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur. L'information a été rendue publique vendredi par l'agent du joueur ivoirien, Dmytro Selyuk



Yaya Touré a obtenu une licence d'entraîneur et prévoit de commencer à exercer.



Le match d'adieu qu'il a disputé à Manchester City a été - en principe - le véritable point final de sa carrière de joueur, pas seulement au sein de cette équipe, mais également au niveau international.



Concernant le séjour de Yaya Touré à l'Olympiacos, Dmytro Selyuk indique que le footballeur ivoirien devait être "un entraîneur adjoint qui, tout en jouant, étudierait en vue d'obtenir sa licence d'entraîneur".



"Le propriétaire d'Olympiacos, où Yaya a commencé sa carrière, a promis qu'il lui donnerait cette opportunité" précise l'agent joueur.



Les choses n'ont pas marché en raison de quelques grincements de dents au sein du club mais cela n'a pas entamé la détermination de Yaya Touré qui après la pelouse continuera d'évoluer dans le football depuis le banc en qualité d'entraineur.





Source: bbc

