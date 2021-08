Fin de cavale : Arrestation du producteur et des acteurs de «Cirque noir» Le combat de l’Ong Jamra contre les dérives dans les séries télévisées porte ses fruits. A la suite de sa plainte, le commissaire Kandé de la Division Spéciale de Cybersécurité a arrêté hier le producteur de la série «Cirque noir» ainsi que les acteurs et actrices. L’As

Dans un communiqué, Jamra renseigne que les limiers ont procédé d’abord à l’arrestation du producteur du célèbre «film porno cirque noir» qui avait outré l’opinion publique.



Ils ont également mis aux arrêts le scénariste ainsi que dix acteurs de cette série que Jamra trouve perverse. Selon la même source, les mis en cause seront présentés ce mercredi au parquet qui est censé protéger nos valeurs sociétales, ainsi que la santé mentale et morale des enfants.



Ils seront poursuivis pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Jamra pense que l’espoir est toujours permis pour redorer le blason du secteur de l’audiovisuel, de plus en plus envahi par des affairistes qui sont en train de dégrader l’image de la femme sénégalaise.



