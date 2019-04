Fin de cavale pour Modou Mbaye qui avait tué son frère

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

Apres 17 mois de cavale, Modou Mbaye a été finalement interpellé par la police de Yeumbeul, dans la nuit du 19 au 20 avril 2019. Il était revenu dans le quartier pour voir son enfant.



Le 30 novembre 2017 au cours d’’une violente bagarre, il avait poignardé mortellement son frère au cœur, avant de se fondre dans la nature. Face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits. Il sera déféré dans les prochaines heures, pour homicide volontaire avec préméditation et délit de fuite.











L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos