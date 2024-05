Fin de cavale pour les meurtriers du vigile à Thiès

Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2024, Assane Diop, âgé de 65 ans et vigile au marché Nguélaw de Thiès, est retrouvé mort tôt le matin, baignant dans une mare de sang. Depuis lors, la police est sur la piste des présumés meurtriers, mais leur cavale a finalement pris fin. Non seulement ils ont été alpagués, mais aussi la police scientifique et les éléments du commissariat central de Thiès étaient hier sur les lieux du crime pour une reconstitution des faits. Les présumés auteurs de ce crime odieux sont deux jeunes habitant respectivement les quartiers Ballabey, Nguinth, Médina Fall. Et selon nos sources, ils étaient tous drogués au moment des faits.



Ils sont arrivés hier au marché Nguélaw à bord du véhicule de police et mis sous cagoule. Et les moindres détails de leurs faits et gestes lors de cette nuit macabre ont été revisités. La reconstitution des faits a montré que l’un des assaillants a donné un coup de pied au vieux et les deux autres sont venus en appoint pour le maîtriser. C’est ainsi qu’il a été atrocement égorgé. C’était devant une foule nombreuse qui criait à tue-tête : «à vie !» Une manière de réclamer une condamnation à vie. Il y avait également un important dispositif sécuritaire.



