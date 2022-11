Fin de compagnonnage : Les raisons d’un divorce entre les « Forces nouvelles » et la coalition « Naatangue » Le Bureau politique des «Forces nouvelles» élargi aux responsables départementaux, a approuvé, «à l’unanimité», la proposition de retrait des «Forces nouvelles» de la Coalition «Naatangué Askan Wi» et la récupération de son programme «Défendre le Sénégal et les Sénégalais», devenu celui de ladite coalition, à l’exception d’un volet judiciaire qui y était ajouté.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Novembre 2022 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

« Notre objectif commun était de gagner des sièges à l’Assemblée nationale et au Haut Conseil (HCCT). Mais de regrettables dissensions internes ont dispersé nos électeurs. Sinon comment comprendre que sur nos 253.000 parrains, seuls 25.833 ont voté pour la Coalition. S’y est ajoutée une incompatibilité de gestion de la Coalition et de vision stratégique de conquête du pouvoir », a indiqué le président des Forces nouvelles, interpellé par nos soins.



Les partisans de Khouraïchi Thiam se félicitent, en effet, de retrouver leur autonomie et leur liberté d’action, pour mieux mobiliser autour de leurs idéaux de souveraineté nationale, de paix et de prospérité, en concordance avec leur programme.



Félicitations au chef de l’Etat



Abordant la situation politique nationale, le Bureau politique des Forces nouvelles « s’associe aux nombreuses félicitations adressées au chef de l’État, qui a pris des mesures visant à réduire la cherté de la vie, en abaissant les prix des denrées de première nécessité et le loyer. Au demeurant, les Forces nouvelles exhortent le Gouvernement, à veiller à l’exécution de ces décisions pour éviter d’en faire du vent et de la communication, alors que le Sénégal d’en bas souffre ».



Toutefois, Khouraïchi Thiam et ses camarades attirent l’attention du Gouvernement, sur les conséquences de la guerre en Ukraine, le fait que nos ressources naturelles, particulièrement gazières et pétrolières, attisent des convoitises, plaçant ainsi le Sénégal sous l’appétit vorace et funeste de certaines puissances et autres malfrats internationaux, et la menace accrue que représente le péril djihadiste, bien présent à nos frontières.



« Dès lors, la sécurité des personnes et des biens doit être bien assurée. Pour parer à toute éventualité, le Bureau politique encourage le Gouvernement à renforcer son arsenal militaire, tout en déployant des manœuvres militaires et de renseignement à haute intensité », recommandent les Forces nouvelles.



Et de poursuivre : « Le Bureau politique, après avoir constaté que la phénoménale réussite des pays asiatiques a pour fondement l’ Excellence et la Discipline, dès l’École Maternelle à l’Université, sans oublier les Grandes Écoles, recommande vivement au Gouvernement, de consacrer 50 % du budget à l’Éducation nationale ».



Sur la paix sociale et la solidarité entre Sénégalais, Khouraïchi Thiam et ses camarades estiment que le projet de loi portant amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall, mérite d’être voté aussitôt que possible.



Le Bureau politique des Forces nouvelles a adressé ses encouragements et ses prières à l’Équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde, qui doit se dérouler du 20 novembre au 18 décembre 2022, au Qatar. Il a également réaffirmé toute sa confiance au président Khouraïchi Thiam et l’invite à poursuivre le travail de structuration, de massification et de préparation du Congrès d’investiture des Forces nouvelles, en vue de l’élection présidentielle de 2024.













Le Témoin

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook